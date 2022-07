Hölzlehof in Fützen größtenteils niedergebrannt

Am Samstagabend wurde der Hölzlehof in Blumberg-Fützen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei einem Gebäudebrand größtenteils zerstört. Das landwirtschaftliche Anwesen besteht aus einem Ökonomieteil mit angebautem Wohnhaus. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen brannte es aus bislang unbekannter Ursache im Scheunentrakt. Das Feuer griff auf den Wohnbereich über, der dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine zunächst vermisste Person wurde bei einer Suchaktion mit Hubschrauber und Wärmebildtechnik unweit des Hofes unverletzt gefunden. Wegen der Rauchgase wurde eine ältere Hausbewohnerin zur Beobachtung stationär in eine Klinik gebracht. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden von etwa 800.000 Euro aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.