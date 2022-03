Erstmals wieder Hochzeitsmesse TRAU

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Sonntag noch bis 18 Uhr die Hochzeitsmesse TRAU geöffnet. Die Messe fand dieses Wochenende erstmals seit Corona wieder statt. Nach zwei Jahren laufen die Geschäfte zwar noch nicht wieder, wie vor der Pandemie, so die Aussteller und der Veranstalter Frank Schumacher, man blicke aber optimistisch in die Zukunft. Im Trend stehe derzeit Minimalismus und Schlichtheit - sowohl bei der Dekoration, als auch bei den Ringen und der Kleidung. Während die meisten Brautpaare sich wegen möglicher Folgen des Kriegs auf ihre Hochzeit bisher wenig besorgt zeigen, sind die Dienstleister von langen Lieferzeiten und steigenden Preisen betroffen.