Hochrheinbahn: Anhörung der Betroffenen startet

Im Verfahren um die Modernisierung der Hochrheinbahn beginnt in der kommenden Woche die sogenannte "Offenlage". Betroffene und Interessierte können die Planungsunterlagen anschauen und ihre Bedenken äußern. Im Abschnitt 3 werden die Planungsunterlagen von 01. bis 31. März in den Rathäusern öffentlich ausgelegt. Dieser Abschnitt betrifft Wehr, Bad Säckingen, Murg, Laufenburg, Albbruck und Dogern. Die Frist für Einwendungen endet am 02. Mai. Die Hochrheinbahn zwischen Basel und Erzingen soll auf einer Länge von insgesamt 75 Kilometer schrittweise ausgebaut und elektrifiziert werden. Dafür müssen Oberleitungen errichtet werden. Zudem sollen neue Haltepunkte und barrierefreie Zugänge zu den Bahnsteigen gebaut werden.