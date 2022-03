Schwierigkeiten bei Hilfsaktion von Gewichthebern für ukrainische Geflüchtete

Die Hilfsaktion des Bräunlinger Gewichthebers Jürgen Braun aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis steht vor Schwierigkeiten. Die Behörden an der Grenze sind zunehmend überfordert. Das sagte Jürgen Braun auf SWR-Nachfrage. Am Wochenende wollte er mit seinem Team wieder etwa 180 Menschen aus der Ukraine nach Südbaden holen. In der Region sind aber nur 13 Personen angekommen. Dafür gibt es laut Braun mehrere Gründe: Coronafälle im Team der polnischen Behörden, das für den Hilfstransport zuständig war und Menschen, die woandershin wollten, etwa nach München, Frankfurt oder Stuttgart. Darüber will Braun mit seinem Team in einer Krisensitzung sprechen. Ein großer Erfolg hingegen seien die Transporte mit Hilfsgütern, meinte er.