Die Konstanzer Künstlerin Ulrike Ottinger erhält am Sonntag in Bernau im Schwarzwald den Hans-Thoma-Preis. Der Preis ist auf 10.000 Euro dotiert.

Sie ist Malerin, Filmemacherin, Bühnenbildnerin und Fotografin. Ulrike Ottinger ist 1942 in Konstanz geboren, lebte in Paris und bereiste die Welt. Heute lebt sie in Berlin und am Bodensee. In verschiedenen Bereichen hat sie als Künstlerin neue Formen entwickelt. Als Malerin gehört sie zu den wichtigen Künstlern der europäischen Pop-Art-Szene. Die Filmszene hat sie mit ihren experimentellen Dokumentationen bereichert. Ihr künstlerisches Schaffen sei außergewöhnlich reich und faszinierend vielfältig, ihr Stil eigenständig und bildstark, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski im Vorfeld der Preisverleihung.

Ausstellung mit Werken Ottingers im Hans Thoma-Museum

Ihren zahlreichen internationalen Auszeichnungen folgt nun eine aus Ihrer Heimat. Mit dem Hans Thoma-Preis zeichnet das Land herausragende Künstler des Landes aus. Nach der Preisverleihung am Sonntag wird im Bernauer Hans Thoma-Kunstmuseum eine Ausstellung mit den Werken Ulrike Ottingers eröffnet.