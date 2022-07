Land will Handwerkskammer finanziell unterstützen

Die Handwerkskammer Freiburg bekommt einen finanziellen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg in Höhe von etwa 87.000 Euro. Das Landes-Wirtschaftsministerium will so die Digitalisierung in der beruflichen Orientierung und überbetrieblichen Ausbildung voranbringen. Die Handwerkskammer Freiburg will mit dem Geld ein Smart-Home-Labor im Ausbildungszentrum aufbauen. In der Projektphase sollen 240 Schüler und 100 Auszubildende davon profitieren. Insgesamt wird landesweit für die Digitalisierung in der Ausbildung eine Million Euro investiert.