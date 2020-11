Trotz des Lockdowns in Frankreich soll in Straßburg am Montag der große Weihnachtsbaum auf dem Place Kléber aufgestellt werden. Die Stadt hatte vor Bekanntgabe der neuen Corona-Restriktionen entschieden, an dieser Tradition festzuhalten, auch wenn der Straßburger Weihnachtsmarkt selbst nicht stattfinden wird.