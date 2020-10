An der Grenze zu Frankreich hat die Bundespolizei einen jungen Mann festgenommen, der per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht worden war. Die Festnahme erfolgte am Freitagabend im Rahmen einer großen Fahndungskation im Grenzraum zum Elsass. Bei Kehl (Ortenaukreis) erwischten die Beamten außerdem einen Mann, für den ein Einreiseverbot für Deutschland bestand. Er wurde nach Frankreich zurückgeschickt. Auch am Grenzübergang Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) waren zwei Personen unerlaubt nach Deutschland eingereist. Die Fahndungsaktion der Polizei Offenburg, Weil am Rhein, Freiburg und vom Hauptzollamt Lörrach hatte zum Ziel, illegale Migration, grenzüberschreitende Betäubungsmittel- und Waffenkriminalität sowie Diebstahl aufzudecken.