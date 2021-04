per Mail teilen

In der Innenstadt von Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) brennen zwei Wohnhäuser und eine Wohneinheit. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz. Zeitweise waren es 15 Fahrzeuge und rund 150 Einsatzkräfte. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern aber immer noch an. Gegen 2 Uhr wurde der Brand an einem Gebäude gemeldet. Ein weiteres Gebäude daneben musste ebenfalls evakuiert werden. 14 Personen wurden verletzt, zwei davon Feuerwehrleute, insgesamt vier Personen schwer. Zum Teil mussten die Menschen aus dem Fenster springen, wie die Polizei mitteilte; so zogen sie sich auch die Verletzunge zu. Warum es zu dem Brand kam, ist bislang unklar.