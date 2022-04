Polizei schnappt seit zwei Jahren gesuchten Schleuser

Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann gefasst, der seit zwei Jahren mit Haftbefehl wegen Schleuserei gesucht wurde. Das teilte die Polizei mit. Ein deutsches Gericht hatte den Mann wegen des Einschleusens von Ausländern zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Weil er die Strafe nie bezahlt hatte, wurde er in Deutschland gesucht. Am Freitagnachmittag konnte eine Streife der Bundespolizei den in Frankreich lebenden Mann in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) schnappen. Weil er die verhängte Geldstrafe auch jetzt nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er, als Ersatz zur Geldstrafe, eine 120-tägige Freiheitsstrafe verbüßen.