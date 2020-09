Am Donnerstag hat die Polizei einen Gastwirt in Rottweil festgenommen. Er hatte unrechtmäßige Anträgen auf Corona-Soforthilfe gestellt. Das meldete die Staatsanwaltschaft Rottweil. Der Gaststättenbesitzer soll zwischen März und Juli in 18 Fällen insgesamt 488.000 Euro Corona-Sorfthilfe beantragt haben. Dafür habe der italienische Staatsbürger verschiedene Anträge mit unterschiedlichen Daten eingereicht. Er habe immer wieder seinen Namen und den seiner Gaststätte geändert. Besonders dreist sei der letzte Antrag gewesen: Den reichte er ein, nachdem die Polizei zwei Tage vorher seine Wohnung wegen Betruges durchsucht hatte. Aufgeklärt haben den Fall aufmerksame Mitarbeiter der Bewillungsbehörde. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.