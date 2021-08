per Mail teilen

Wieder hat in Lahr im Ortenaukreis ein Auto gebrannt. Anwohner meldeten den Fall in der Nacht auf Sonntag der Leitstelle, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es ist der fünfte Autobrand in Lahr innerhalb von zwei Wochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und schließt Brandstiftung nicht aus. Bislang sei unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen diesem und den Bränden davor gebe. Auch das sei Gegenstand der Ermittlungen.