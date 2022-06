Uni-Professorin gibt Ehrendoktor von Moskauer Uni zurück

Aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Elisabeth Cheauré, Professorin für Russische Kultur an der Universität Freiburg, ihren Ehrendoktor der Geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau zurückgegeben. Sie tue es aus Solidarität mit allen Opfern des Krieges und aus Protest gegen die Haltung der Moskauer Universität, schreibt Cheauré in einem Brief an die Moskauer Universität. Diese unterstützt auf ihrer Webseite das Vorgehen der russischen Regierung. Aufgabe der Hochschulen Russlands sei es sogar, die russische Jugend zu "Patriotismus" zu erziehen. Für dieses Statement fehle Elisabeth Cheauré jedes Verständnis. Seit 30 Jahren fördert Cheauré den wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Russland.