Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn hat rechtliche Zweifel an der Sperrzeiten-Regelung. Seit vergangenen Donnerstag müssen Kneipen, Restaurants und Bars ab 23 Uhr schließen. Laut Martin Horn sollte die Regelung nur für die wenigen Gaststätten-Betreiber gelten, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten. Kritik an der Regelung äußern auch mehrere Bar-Betreiber gemeinsam mit der JUPI-Fraktion im Freiburger Gemeinderat sowie einigen lokalen Lobby-Organisationen der Gastronomie in einem Offenen Brief. Das Verbot von Heizpilzen, für das sich der Gemeinderat ausgesprochen hat, unterstützt Horn hingegen. Einen zweiten Lockdown, also weitreichende Ausgangsbeschränkungen, will er verhindern.