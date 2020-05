Greenpeace-Aktivisten haben in Freiburg für bessere Radwege demonstriert. Sie sperrten am Samstag die rechte Fahrbahn des Schlossbergrings für Autos und richteten einen Radweg ein.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert, dass es in vielen deutschen Großstädten an Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger fehle. Das würde auch durch die neuen Corona-Abstandsregeln deutlich. Mit der Forderung nach mehr und breiteren Radwegen wollen sie auch den Klimaschutz voranbringen.

In anderen Staaten, unter anderem in Spanien, seien bereits Autospuren in Radwege umgewandelt worden, damit sich die Menschen mit Abstand sicher bewegen könnten.

In Deutschland fehle aber bisher der Wille dazu. Die Greenpeace-Aktivisten richteten am Samstag in mehr als 30 deutschen Städten sogenannte "Pop-Up-Radwege" ein.

Bürger sollen entscheiden

In Freiburg wollen sie außerdem einen Bürgerentscheid herbeiführen, mit dem Ziel, einen Fahrradring um die Altstadt einzurichten. Greenpeace geht davon aus, dass genug Unterschriften dafür zusammen kommen. 12.000 Unterschriften würden benötigt, sagt Aktivist Jörg Isenberg. "Kommen sie zusammen, dann müsste der Gemeinderat darüber abstimmen, ob er diese Forderungen übernimmt. Wenn nicht, dann käme es zu einem Bürgerentscheid. Dann würden wie bei einer Wahl die Bürger darüber abstimmen, ob der Ausbau für Rad- und Fußverkehr in Freiburg massiv beschleunigt wird."