Zwei Frauen sterben bei Bränden in Offenburg und Freiburg

Bei einem Wohnungsbrand in Offenburg ist am Montagfrüh eine Frau ums Leben gekommen. Auch in Freiburg starb eine Frau am Sonntagabend bei einem Brand in ihrer Wohnung.

Angaben der Polizei zufolge war in einer Wohnung in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Offenburg (Ortenaukreis) am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten gegen 5:15 Uhr einen Rauchmelder-Alarm gehört und die Feuerwehr alarmiert. Beim Betreten der Wohnräume fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau vor - offenbar die Mieterin, die sich alleine in der Wohnung befand. Obwohl die Feuerwehr nach nur vier Minuten vor Ort war, kam für sie jede Hilfe zu spät. Ursache des Schwelbrandes noch unklar Die Ursache des Brandes - offenbar ein kleinerer Schwelbrand - ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Offenburg ein eine Obduktion des Leichnams beantragt. Weitere Wohnungen der vor einigen Jahren aufwändig sanierten ehemaligen Unterkunft der französischen Streitkräfte wurden laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auch in Freiburg stirbt eine Frau in ihrer Wohnung Im Freiburger Stadtteil Weingarten kam am Sonntagabend eine 93-jährige Frau ebenfalls bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Rettungskräfte brachten zudem einen schwer verletzten 66-jährigen Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge verständigten Zeugen die Einsatzkräfte, da sie aus der Wohnung einen Rauchwarnmelder hörten. Feuerwehrleute öffneten die Türe mit Gewalt und fanden den Schwerverletzten. Für die Frau kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Über die Brandursache liegen noch keine genauen Informationen vor. Auch hier ermittelt die Kripo. Weiterer Toter nach Brand im Kreis Karlsruhe Bereits am Freitagabend fanden Rettungskräfte in einer Wohnung in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) die Leiche eines Mannes. Warum der 58-Jährige starb, war zunächst unklar. Zuvor löste der Rauchmelder in der Wohnung Alarm aus. Die Rettungskräfte stellten allerdings kein offenes Feuer, sondern eine starke Rauchentwicklung fest. Ein technischer Defekt oder die Unachtsamkeit des Bewohners könnten zu der starken Rauchentwicklung geführt haben. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht.