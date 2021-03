Die Fluglärmbelastung am Euroairport soll geringer werden. Aus diesem Grund wurde im Rahmen eines Konsultationsverfahren eine Studie in Auftrag gegeben, die Freitag in einer Onlineveranstaltung öffentlich vorgestellt wurde. Seit 2014 hat die Fluglärmbelastung vor allem südlich des Euroairports stark zugenommen. Vor allem in der Zeit von 23 bis 24 Uhr war es wegen später Starts laut. Das soll sich ändern: Unter anderem sollen laute Flugzeugtypen und Starts nach 23 Uhr verboten werden. Der Flughafen rechnet dabei mit einem Wertschöpfungsverlust von mehr als 500.000 Euro, der Lärm könnte dabei im Süden und stärker jedoch noch im Norden reduziert werden. Bis Mitte Mai haben Bürger, Verbände und Behörden die Möglichkeit, zu den Plänen Stellung zu nehmen.