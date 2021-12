Teilerfolg im Streit um Fluglärm

per Mail teilen

Im Streit um ein neues An- und Abflugverfahren für den Flughafen Zürich-Kloten haben die Südbadischen Landkreise und Gemeinden einen Teilerfolg erzielt. Ein umstrittenes neues Betriebskonzept darf vorerst nicht umgesetzt werden. Diese Entscheidung gab jetzt das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt bekannt. Der Flughafen hatte 2017 ein neues An- und Abflugsystem beantragt und dies mit mehr Sicherheit im Betriebsablauf begründet. Das Konzept wurde vorab umgesetzt. Zu Unrecht, sagen betroffene Süddeutsche Kommunen. Das neue Konzept führe zu mehr Fluglärm. Neben der Gemeinde Hohentengen haben auch die Kreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar deshalb Klage eingereicht. Ein abschließendes Urteil steht noch aus. Doch das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt hat die vorläufige Bewilligung nun auf Eis gelegt. Der Grund: ein Gericht hatte bereits festgestellt, dass die Lärmberechnungen in den Anträgen Teilweise falsch sind.