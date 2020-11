Eine Igelrettung in Offenburg hat am Montag die Feuerwehr auf Trab gehalten. Vier EInsatzkräfte waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Das stachelige Tierchen war in einem Loch am Boden eines Garagentores eingeklemmt gewesen. Der Feuerwehr gelang es, den 750 Gramm schweren Igel zu befreien und in eine Tierarztpraxis zu bringen.