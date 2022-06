Fest-Komitee kontert Kritik an Fluchtweg-Konzept

Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests hat Kritik an seinem Sicherheitskonzept zurückgewiesen. Zu dem Fest werden Ende August in Pratteln im Kanton Basel-Land mehrere Hunderttausend Besucher erwartet. Nachdem der zuständige Sicherheitschef wegen Sicherheitsbedenken zurückgetreten war, kontert das Organisationskomitee die Kritik: In den Medien sei eine verkürzte Sicht der Dinge verbreitet worden. Medienberichte, wonach bei der Planung der Fluchtwege beim Schwing- und Älplerfest in Pratteln nur von einer Arena mit 47.000 Plätzen ausgegangen worden sei, widerspricht das Komitee: Planungsgrundlage seien knapp 51.000 Plätze. Bei der Evakuierung rechne man sogar mit 86.000 Personen, die gleichzeitig auf dem Festgelände in Pratteln sind.