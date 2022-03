per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 zwischen Bühl und Achern sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen, es gab sieben teilweise schwer Verletzte. Nach Angaben der Polizei verursachte ein Falschfahrer den Unfall. Ein Pkw war mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Höhe von Ottersweiher in Fahrtrichtung Basel.