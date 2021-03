per Mail teilen

In Emmendingen hat der Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge den Wert von 100 unterschritten. Damit sind ab Samstag viele Beschränkungen wieder aufgehoben. Terminshopping-Angebote im Einzelhandel sind wieder möglich, fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, Sportanlagen und Sportstätten dürfen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport geöffnet sein.