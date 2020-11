In Südbaden gibt es laut Regierungspräsidium Freiburg einzelne Verstöße gegen die Maskenpflicht an Schulen. Ein Fall an einer Waldorfschule in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), der sich bereits vor einigen Wochen ereignet hatte, sorgte jüngst für Aufregung. Wie erst jetzt bekannt wurde, forderte Mitte Oktober ein Schüler der Waldorfschule Markgräflerland eine Lehrerin auf dem Schulhof auf, eine Maske aufzusetzen. Als sie das verweigerte, rief er die Polizei. Der Vorfall sei inzwischen aufgeklärt, teilte die Schulleitung mit. Sie machte klar, dass alle Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie komplett befolgt und unterstützt würden. Von den 72 Lehrkräften hätten 9 allerdings ein ärztliches Attest, das sie von der Maskenpflicht entbinde, darunter auch die Lehrerin. An einem Freiburger Gymnasium hatte eine Lehrkraft ihrer Klasse verboten, Masken zu tragen. Sie wurde laut Regierungspräsidium ermahnt und ist aktuell nicht im Dienst.