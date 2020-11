per Mail teilen

Im Elsass und im Rest Frankreichs werden die Corona-Beschränkungen gelockert. Ab Samstag dürfen die Bürger wieder länger auf die Straße, Einzelhändler dürfen ihre Läden wieder öffnen. Vier Wochen waren die meisten Läden geschlossen, morgen werden sie nun das Weihnachtsgeschäft starten. Sie dürfen pro acht Quadratmeter Verkaufsfläche je einen Kunden einlassen und bis 21 Uhr verkaufen. In Straßburg wird es vier verkaufsoffene Sonntage geben, Masken sind in den Läden und auf den Straßen Pflicht. Die Bürger müssen weiterhin Formulare ausfüllen, wenn sie aus dem Haus gehen. Sie dürfen ab Samstag aber drei Stunden und im Umkreis von 20 Kilometern rund um Haus oder Wohnung unterwegs sein, bisher ging das nur eine Stunde in einem Umkreis von einem Kilometer. Für Deutsche gelten die gleichen Regeln; auch sie müssen französische Formulare ausfüllen. Ins Land kommen darf nur, wer kurz hinter der Grenze wohnt. Weitere Lockerungen werden für den 15. Dezember erwartet.