Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) sieben Menschen von einer Rheininsel vor Hochwasser gerettet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Gruppe auf die kleine Insel gelaufen und wurde dort vom stark anschwellenden Fluss überrascht. Demnach konnten die sieben Personen nicht mehr selbständig ans Ufer zurückkehren. Ein Rettungsboot brachte sie in Sicherheit. Der Wasserstand stieg so schnell an, weil sich dort eine Schleuse befindet, die sich regelmäßig öffnet, so ein Polizeisprecher. Zahlreiche Schilder vor Ort würden auf die Gefahr hinweisen.