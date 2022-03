per Mail teilen

Der Zweitligist EHC Freiburg kann Freitagabend ins Playoff-Viertelfinale einziehen. Dafür müssen die Eishockeyspieler zu Hause gegen den ESV Kaufbeuren gewinnen. Sollten die Freiburger verlieren, haben sie am Sonntag noch eine Chance, ins Viertelfinale der Playoffs zu kommen - dann wieder in Kaufbeuren. Das Spiel am Freitag beginnt um 19:30 Uhr.