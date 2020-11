Das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen startet einen digitalen Kultur-Adventskalender. Zu sehen sind in 24 Online-Auftritten Beiträge von Künstlern, Musikern, Sängern und Dichtern aus Waldshut-Tiengen und der Umgebung. Das Kulturamt der Stadt verspricht ein kostenloses vorweihnachtliches Kulturgeschenk mit Weihnachtsliedern, Gedichten, Geschichten und mehr. Die ersten Auftritte wurden am Freitag per Video aufgezeichnet. In den Kirchen von Waldshut und Tiengen, im Schloss, im Oberen Tor und in der Stoll-Vita-Stiftung. Das erste Türchen am Digitalen Kulturadventskalender geht am 1. Dezember auf. Zu sehen und hören sind die Beiträge auf der Homepage der Stadt Waldshut-Tiengen unter „Kultur“.