Unbekannte haben in den vergangenen Tagen von einer Kirschbaumplantage zwischen Herten und Degerfelden im Kreis Lörrach rund 200 Kilogramm Schwarzkirschen gestohlen. Die Kirschbäume in der umzäunten Plantage wurden wohl mittels mitgebrachter Leitern fachmännisch abgeerntet, so die Polizei.