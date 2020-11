per Mail teilen

Die für Sonntag im Freiburger Münster geplante Weihe von sechs Diakonen fällt aus. Als Grund nennt die katholische Erzdiözese, dass einer der angehenden Diakone positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. In den vergangenen Tagen hatten sich die angehenden Diakone zur Vorbereitung auf die Weihe gemeinsam in St. Peter im Schwarzwald (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in Klausur begeben. Erzbischof Stephan Burger wird stattdessen morgen im Münster ein Pontifikalamt zum Christkönigssonntag feiern.