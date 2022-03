Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) macht am Samstagmorgen in Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und am Samstagmittag in Freiburg auf zu hohe Mieten aufmerksam. Der DGB fordert einen Mietenstopp für sechs Jahre in ganz Deutschland. In dieser Zeit sollen bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Ziel sei es, den Menschen wieder soziale Sicherheit zu geben. Die Veranstaltungen sind Teil einer bundesweiten Aktionswoche. Bereits am Donnerstag gab es eine vergleichbare Kundgebung in Lörrach.