Die deutsche und die Schweizer Corona-Warn-App sollen miteinander verknüpft werden. Das hat der Schweizer Botschafter in Deutschland, Paul Seger, am Freitag in Berlin bekannt gegeben. Die technische Umsetzung dauere noch ein paar Tage, aber voraussichtlich ab Ostern sollen die Apps verknüpft sein, so der Botschafter. Aktuell müssen Grenzgänger noch beide Apps auf ihrem Mobiltelefon installiert haben und je nach Aufenthaltsort die eine oder die andere App aktivieren. Beide Apps gleichzeitig zu aktivieren, ist technisch nicht möglich.