In Freiburg und Rottweil sind für Samstag Fahrraddemos geplant. Die Fahrradfahrer wollen darauf aufmerksam machen, dass Radwege für Kinder oft zu gefährlich seien. Das stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fest. Für Sonntag sind auch in Offenburg und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Demos geplant. Insgesamt finden die Kundgebungen in knapp 20 Kommunen in Baden-Württemberg statt.