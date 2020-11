Das Freiburger Test-Zentrum an der Messe ist voll ausgelastet. Das hat der Pandemiebeauftragte der Stadt, Stephan Sigrist, mitgeteilt. 200 Corona-Abstriche können an der Teststation an der Messe in Freiburg pro Tag genommen werden. Mehr schaffe das Labor nicht auszuwerten. In den letzten Tagen war diese Grenze erreicht. Kurz vor Schließung mussten Menschen daher weggeschickt werden. Stephan Sigrist hofft auf Geduld und Einsicht. Ein Corona-Test sei kein Notfall. Man habe die Kapazitäten ausgeweitet, aber es gebe Grenzen. Neben dem Testzentrum in Freiburg sind am Wochenende auch die Testzentren in Offenburg und Riegel-Malterdingen stundenweise geöffnet.