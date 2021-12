Barmer: Corona-Pandemie bremst Grippewelle aus

Die Corona-Pandemie bremst erneut eine schwere Grippewelle aus. Das hat die Krankenkasse Barmer mitgeteilt. Laut Barmer sind aktuell deutlich weniger Menschen wegen Grippe, also Influenza, krankgeschrieben. Vor der Pandemie waren es fast doppelt so viele wie in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Die Grippe spiele diesen Winter bisher eine geringe Rolle, sagt Jonas Zinser, Regionalgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer in Freiburg. Gerade auch mit Blick auf die hochansteckende Corona-Variante Omikron sei das eine gute Nachricht. Je weniger schwere Verläufe der Grippe es gebe, desto mehr Kapazitäten gebe es in den Krankenhäusern. Außerdem sei es sinnvoll, sich auch gegen die Grippe impfen zu lassen. Denn die Saison ziehe sich bis in den April oder Mai.