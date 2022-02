VGH: Maske bei Corona-Demo ist Pflicht

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Freiburg muss weiterhin die Maskenpflicht beachtet werden, teilte das Verwaltungsgericht (VGH) in Freiburg am Freitag mit. Damit lehnt das Gericht einen Eilantrag des Veranstalters gegen die Auflage der Stadt Freiburg ab. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Der Veranstalter sehe in der Maskenpflicht einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Die Stadt Freiburg verweist hingegen darauf, dass trotz derzeitiger Lockerungen überall dort medizinische Masken getragen werden müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Davon sei bei einer Demonstration mit 4.500 angemeldeten Teilnehmenden auszugehen, so die Stadt.