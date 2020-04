Eine Bewohnerin des Pflegeheims Markus-Pflüger-Zentrums in Schopfheim (Landkreis Lörrach) ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das teilte das Landratsamt Lörrach mit. Die Frau wurde demnach Ende März in ein Krankenhaus verlegt, in dem sie wenige Tage später an den Folgen der Covid-19-Erkrankung starb. Außerdem meldete das Landratsamt einen weiteren positiven Fall unter den Bewohnern. Um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen, wurde ein Wohnbereich in eine Isolierstation umgewandelt. Tests aller Bewohner und Mitarbeiter ergaben laut Landratsamt, dass zwei Mitarbeiter ebenfalls infiziert sind. Sie befänden sich seither in Quarantäne.