Corona-Ausbruch im Elisabethenheim

31 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 11 Beschäftigte haben sich im Elisabethenheim in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit dem Corona-Virus angesteckt. Weil aufgrund der Quarantäne jetzt so viele Beschäftigte ausfallen, hat das Pflegeheim erhebliche Engpässe beim Personal. Die Heimleitung vom Evangelischen Sozialwerk musste sich inzwischen freiberufliche Kräfte und Beschäftigte einer Zeitarbeitsfirma ins Haus holen. Die Belastung in der Pflege sei derzeit sehr hoch, weil immer wieder mehrere Beschäftige gleichzeitig ausfallen, sagte Einrichtungsleiter Uwe Alker. Deshalb seien sie manchmal auch mit dem Gesundheitsamt im Gespräch, um Beschäftigte früher aus der Quarantäne und zurück zur Arbeit holen zu können.