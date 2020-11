per Mail teilen

Am Ortenau Klinikum werden ab sofort Corona-Schnelltests eingesetzt. Patienten und Beschäftigte sollen so optimal vor dem Virus geschützt werden. Schnelltests seit Anfang der Woche, ab dem kommenden Montag werden sie auch an den kleineren Häusern wie Wolfach eingesetzt. Bisher wurden die sogenannten PCR-Tests genutzt. Bis beim PCR-Test ein Ergebnis vorliegt, dauert es aber 24 Stunden. Die Schnelltests hingegen liefern das Ergebnis vor Ort innerhalb von 15 Minuten. Hierzu mussten neue Geräte angeschafft werden, das Personal wurde geschult. Laut Klinikum gebe es nun die größtmögliche Sicherheit. Bei Corona-Verdacht könne schnell geprüft werden. Ebenso seien symptomfreie Erkrankungen zu erkennen. Mitarbeiter sollen einmal pro Woche getestet werden. Besucher ohne Symptome hingegen nicht.