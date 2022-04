Der Ortenaukreis, die Gemeinde Rust und der Europapark wollen ein Container-Wohnheim für 120 Geflüchtete bereitstellen. Es soll in Rust aufgebaut werden, teilte die Gemeinde mit. Der Europa-Park habe als großer Kunde schnell Container bekommen können. Der Ortenaukreis will das Wohnheim in den nächsten sechs Monaten nutzen und dort hauptsächlich Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen. Der Europa-Park kündigte an, dass er den Menschen schnell Arbeit anbieten wolle.