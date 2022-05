Chlorgasunfall in Lebensmittelmarkt

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat am Samstag ein Lebensmittelgeschäft in Badenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) räumen müssen, weil sich dort stark riechendes Chlorgas gebildet hatte. Das teilte die Polizei jetzt mit. Das Gas entstand bei Reinigungsarbeiten. In dem Laden waren zu diesem Zeitpunkt 22 Menschen - Kunden und Beschäftigte. Drei von ihnen klagten über gereizte Atemwege und wurden noch vor Ort behandelt. Nachdem die Feuerwehr das Geschäft belüftet hatte, konnte es wieder öffnen. Der Rettungsdienst war mit acht, die Feuerwehr Badenweiler mit 16 Einsatzkräften vor Ort.