Caritas International befürchtet fünf Millionen Flüchtende

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Das katholische Hilfswerk mit Sitz in Freiburg rechnet mit bis zu fünf Millionen Binnenflüchtlingen. Es sei sehr erschütternd, was die Mitarbeitenden von Caritas Ukraine per Videoschalte berichtet haben, sagte Oliver Müller. Obwohl die deutschen Mitarbeiter von Caritas International in Kiew und Lviv nach Deutschland evakuiert wurden, unterstützt man Caritas Ukraine weiterhin. Sie kümmern sich um die Menschen, die auf der Flucht sind. Caritas International hat eine finanzielle Soforthilfe in Höhe von 150.000 Euro bereitgestellt und hofft auf Spenden.