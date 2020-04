Der Deutsche Caritasverband mit Sitz in Freiburg fordert eine weltweite Hilfsaktion für Geflüchtete. In Zeiten der Corona-Pandemie sei es fatal, dass die Flüchtlingslager immer öfter abgeriegelt würden und Helfer keinen Zutritt bekämen. Das sei der ideale Nährboden für das Virus, sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverband, ist weltweit mit 166 lokalen Caritasverbänden verbunden. In 70 Ländern werden derzeit Hilfsprojekte an die Erfordernisse der Corona-Pandemie angepasst.