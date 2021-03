Parallel zur Landtagswahl 2021 Baden-Württemberg haben am Sonntag in drei südbadischen Gemeinden auch Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Alle drei sind mit eindeutigen Ergebnissen zu Ende gegangen.

Manfred Weber wurde am Sonntag als Bürgermeister von Küssaberg (Landkreis Waldshut) mit 73 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Es ist die zweite Amtszeit für den 58-Jährigen. Gegenkandidat Jürgen Ravener kam auf 25 Prozent der Stimmen. Der dritte Kandidat, Samuel Speitelsbach, der im Land in acht Gemeinden gleichzeitig kandidiert, erhielt zwei Prozent.

Wiedergewählter Amtsinhaber will Küssabergs Infrastruktur verbessern

Amtsinhaber Manfred Weber will seine Arbeit in Küssaberg fortführen und sich in der neuen Amtszeit für eine Verbesserung der Infrastruktur seiner Gemeinde einsetzten. Jürgen Ravener, 65 Jahre alt und Architekt, hatte während des Wahlkampfes seinen Fokus unter anderem auf den Umwelt- und Landschaftsschutz sowie bezahlbaren Wohnraum gelegt. Über den 34-jährigen Kandidaten Samuel Speitelsbach war vor der Wahl wenig bekannt geworden.

Rathaus-Chefs in Sulzburg und St. Märgen ebenfalls wiedergewählt

Auch in zwei weiteren südbadischen Gemeinden haben am Sonntag parallel zur Landtagswahl Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In Sulzburg im Markgräflerland ist der amtierende Bürgermeister Dirk Blens mit 56 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Manfred Kreutz in St. Märgen im Hochschwarzwald mit 93 Prozent der Stimmen.