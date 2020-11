Unbekannte haben neben einem Bauernhaus in Wutöschingen (Landkreis Waldshut) einen Brandsatz deponiert. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, wurde aber erst am Donnerstag bekannt. Der Brandsatz entzündete sich nicht. Es kam zu keinem Feuer. Die Polizei sucht Zeugen. Der Betrieb mit Hofmetzgerei in Wutöschingen ist wegen tierschutzrechtlicher Vorwürfe seit einiger Zeit Ziel von Bedrohungen. Tierschützer hatten Videos aufgenommen, die zeigen, dass Tiere nicht sachgerecht getötet wurden.