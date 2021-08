In Lörrach ist am Samstagmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 9 Uhr sei der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen. Löschwagen aus Lörrach, Haagen, Hauingen und Weil rückten daraufhin aus, insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Zwischenzeitlich schlugen die Flammen mehrere Meter aus dem Dach des Hauses. Die Bewohner des fünfstöckigen Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Einen Hund und eine Katze rettete die Feuerwehr aus den Wohnungen. Warum der Dachstuhl des Hauses in Brand geraten ist, sei bisher unklar.