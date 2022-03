Eine verletzte Person bei Brand in Lackfabrik

In Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) hat es am Mittwochmittag in einer Lackfabrik gebrannt. Eine große Rauchsäule stieg senkrecht über dem Fabrikgelände auf. Laut Polizei gab es in einer der Hallen eine Verpuffung, als Kunststoff verarbeitet wurde. Das Dach der Halle stürzte ein, ein Teil der Rückwand ebenfalls. Bei dem Brand wurde eine Person verletzt; sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Gefährliche Flüssigkeiten hat die Feuerwehr laut Polizei in Sicherheit gebracht. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für die Nachbarschaft bestehe aber nicht, so die Polizei.