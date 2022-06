BMW überschlägt sich auf B462 - Zwei Verletzte

Am späten Samstagabend hat sich ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B462 bei Dunningen im Kreis Rottweil mit seinem Auto überschlagen. Laut Polizei war der Mann zuvor wegen Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommendes Auto konnte rechtzeitig ausweichen. Der BMW kam anschließend von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf der linken Straßenseite und blieb auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die Strecke war anschließend für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.