BLHV fordert gemeinsames Vorgehen der Agrarminister

Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) mit Sitz in Freiburg fordert ein gemeinsames Vorgehen der Agrarminister weltweit. Diese Forderung richtet sich an die Agrarminister der G7-Staaten, die morgen zu einem Sondertreffen zusammenkommen. Hintergrund sind der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Folgen auf die Ernährungsversorgung auf der ganzen Welt. ""Sie müssen jetzt alles daran setzen, dass unsere Ernten dieses Jahr ertragreich ausfallen", wird BLHV-Präsident Bernhard Bolkart in der Mitteilung zitiert.