Ein umgestürzter Baum hat einen Mann in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) daran gehindert, mit seinem Auto wegzufahren. Der Vorfall hat sich laut Polizei am Sonntag auf einem Parkplatz ereignet. Der Baum sei auf ein Auto gestürzt, so die Polizei. Ermittlungen ergaben Nage- und Bissspuren an dem Baum. In der Polizeimeldung heißt es, dass ein Biber zum Kreis der dringenden Verdächtigen gehöre.