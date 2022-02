Abrechnungsbetrug mit Corona-Teststationen

per Mail teilen

Die Polizei hat sechs Männer wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona-Tests festgenommen. Die Männer stammen aus dem Raum Karlsruhe, einer aus Weil am Rhein und einer aus Lörrach. Die Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 33 Jahre alt. Zusammen sollen sie zwischen Weil am Rhein und Karlsruhe mithilfe von Mittelsmännern mehr als 50 Teststationen betrieben und zu viele Tests abgerechnet haben. Die Polizei geht von einem Schaden im einstelligen Millionenbereich aus. Bei Hausdurchsuchungen wurden 1,3 Millionen Euro Bargeld und zwei Schusswaffen mit Munition gefunden. Außerdem wurden hochwertige Kraftfahrzeuge und Wertgegenstände sichergestellt. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft.